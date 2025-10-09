Федор Конюхов о недопуске России на Олимпиаду: «Я бы не унижался. Через год-два все наладится, спортсмены должны готовиться сразу начать выигрывать»

Федор Конюхов призвал российских спортсменов готовиться к олимпийским играм.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что критерии допуска россиян к Играм-2026 не изменятся по сравнению с Олимпиадой-2024 в Париже. Участие в командных видах спорта исключено.

– Какой совет можете дать нашим спортсменам, которых не допускают до Олимпийских игр?

– Я бы не унижался. Я бы играл и добивался результатов все равно. Через год или два все наладится. Они должны готовиться.

Когда я на яхте ходил в 70-80-е годы, мне говорили: «Рано или поздно приоткроется дверь железная, и ты пойдешь».

И я стоял, ждал. Все наши виды спорта должны быть готовы к тому, чтобы поехать и сразу начать выигрывать. Я считаю, что не надо опускать руки, – сказал путешественник Федор Конюхов .