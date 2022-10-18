Козлов о результатах «Салавата»: «Посмотрите на состав: в 3-м звене парни 2001 года, Цулыгин – 2004-го, Хмелевски – 1999-го. Они на этапе становления, получают опыт»

рассказал о победе «Салавата Юлаева» над со счетом 5:2.

– Хороший матч получился для нас. Первый период был идеальным, хорошо прессинговали, создавали моменты.

«Спартак» имел возможности забить, но Илья Ежов был на высоте. Позже начались невынужденные ошибки, зато потом грамотно сыграли в третьем периоде, в меньшинстве убежали в контратаку и забили.

– Вы видели, как Ежов носком отбил бросок соперника во втором периоде?

– Это Илья Ежов. тоже делает такие спасения. Они поэтому играют в . Ежов из года в год показывает высокий уровень и доказывает, что он солидный вратарь.

– Почему в начале сезона мы видели один , а сейчас другой?

– И в начале сезона, и сейчас мы «Салават Юлаев».

– Результаты совершенно другие. – Объективно, посмотрите на наш состав. В третьем звене парни 2001 года, Цулыгин – 2004 года, Комаров – 2002-го, Дроздов и Хмелевски – 1999-го. Они на этапе становления, забивают голы, получают опыт. Их задор и желание играть дают нам большой плюс.

– Сучков набрал первое очко в сезоне. До этого мало играл в прошлых годах. Чего ему не хватает, чтобы стабильно играть в основе, габаритов?

– Он быстрый игрок, умело пользуется своими преимуществами. Обыгрывает соперника, владеет шайбой. Мы не хотим петь дифирамбы молодым. Пусть растет и прогрессирует, ему надо много работать.

– Как вы думаете, Дроздову было приятно забросить в ворота «Спартака»?

– Спросите у Ивана, он вам лучше скажет. Когда я играл, мне всегда было приятно забивать бывшей команде, – сказал главный тренер уфимского клуба.