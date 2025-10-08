«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей, команда Кудашова – 5-я на Западе. У «Салавата» 8 поражений в 11 играх

«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова дома одержала победу над «Салаватом » со счетом 4:1.

Таким образом, бело-голубые выиграли 6 из 7 последних матчей, 3 – подряд. «Динамо » набрало 15 очков в 12 матчах и занимает 5- е место в таблице Западной конференции.

«Салават» проиграл 8 из 11 матчей в этом сезоне. Команда Виктора Козлова идет последней на Востоке и в общей таблице КХЛ с 8 баллами.