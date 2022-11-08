Сушинский о Еронко в «Авангарде»: «Как он может говорить о качествах игрока, если сам, скорее всего, не умеет кататься? Когда я играл, журналисты сидели в баре»

высказался о переменах в работе хоккейных журналистов в России.

Также бывший президент ответил на вопросы об , который в 2020 году перешел в омский клуб в качестве ассистента генерального менеджера.

Сейчас в системе клуба Еронко занимает должность руководителя направления молодежного резерва академии «Авангард».

– Когда вы уходили из «Авангарда», сказали: «О клубе теперь только хорошая пресса, не то, что было раньше. К сожалению, задачи ставило другое руководство, не нынешнее. Ему это не интересно. Теперь корреспондент будет руководить клубом». Жалеете ли о том высказывании об Игоре Еронко (бывший журналист «Спорт-Экспресса», в мае 2020-го стал ассистентом генменеджера «Авангарда»)?

– Нет, совершенно. Как журналист может руководить клубом и отвечать за молодежь? Или за что он отвечает?

– Чем назначение Еронко на пост ассистента генменеджера отличается от вашего на пост президента? Почему понимающий журналист не может перейти на работу в клуб?

– Он журналист, просто освещает события. Как он может говорить о качествах игрока, если сам, скорее всего, не умеет кататься на коньках?

Когда я играл, многие журналисты сидели в баре во время матча. В конце игры приходили в пресс-центр – не знали, кто забил, кто отдал.

Тогда я считал, что журналисты – люди, которые на халяву приходят на хоккей, пьют чай, а потом задают какие-то вопросы, чтобы отписаться в газету и получить зарплату. Сейчас ситуация изменилась: если они не будут работать, не заработают.

– Как поняли, что пошли перемены?

– Появилось много хороших журналистов, которые не задают вопросы типа «Может ли Ничушкин обойти Макдэвида?» Как на это ответить? Можно еще спросить «Может ли Сушинский обойти Макдэвида?» Я не могу придумывать что-либо, говорю о фактах.

Стало намного больше профессионалов, которые внимательно следят за игрой и тем, что происходит вокруг нее. Эти люди интересуются абсолютно всем, залезают тренерам под кожу.

Конечно, есть и проблемы. Главная – продажность: комментарии, вбросы. В медиа не так много денег: если бы журналисты зарабатывали больше, понимали бы, что в следующий раз могут лишиться работы. Имею в виду не публикацию агентских вбросов, а клевету на менеджеров, тренеров, игроков.

В НХЛ – много общения, комментаторы всегда в восторге от опасных моментов. Их приятно слушать, да и болельщиков это заводит. Там интереснее, – сказал Сушинский.

«Выше жопы действительно не прыгнешь. Она всегда будет выше». Интервью за жизнь с Сушинским, легендой «Авангарда»