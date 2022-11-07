Максим Сушинский: «Хартли – космонавт среди тренеров. Как Месси в футболе. Боб подтверждает, что советская философия работает»

назвал космонавтом среди тренеров.

Канадский специалист тренировал «Авангард» с 2018 по 2022 год. При Хартли «ястребы» впервые выиграли Кубок Гагарина в 2021 году.

– Про Хартли в 2019-м вы говорили: «Я открыл для себя новую тренерскую школу». Что за школа? Чем Хартли отличается от других тренеров?

– Я поработал с многими, но не видел таких фанатиков, как Хартли.

Боб появлялся на работе в шесть утра, заставлял всех тренеров приходить рано. Было ощущение, что Хартли должен знать и видеть абсолютно все, а как он еще успевал следить за НХЛ, вообще не понимаю.

Хартли видел детали, которые мог не замечать даже профессионал. Например, Боб останавливал тренировку, когда игрок ставил клюшку не так, как хотел Хартли. Это могло происходить и в удачные моменты – например, при выходе из зоны.

Он переживал сердцем и умел радоваться победам. Эмоции у Хартли всегда были на пределе. Хотелось, чтобы Хартли продолжал работу. Сейчас он помогает в академии «Авангарда», не пропускает ни одной тренировки.

Хартли – космонавт среди тренеров. Как Месси в футболе.

– Хартли как-то поменял вашу хоккейную философию?

– Ее не изменить, она привита еще в СССР. Но Хартли подтверждает, что советская философия все-таки работает.

Да, нет совсем жестких тренировок, но это постоянная работа над одним и тем же, просмотры видео, много катания на льду без остановок. На тренировках хоккеисты даже не успевали пить воду, – сказал бывший президент «Авангарда» в интервью Sports.ru.

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