Сушинский о Зухре: «С ней все понятно – такие люди не поедут в Омск. Качественно работала, но временщики приходят, зарабатывают деньги и идут дальше»

ответил на вопрос о том, чем Омск лучше Магнитогорска.

– Прошлым летом генменеджер «Авангарда» Алексей Волков признавался, что некоторые игроки не очень хотят ехать в Омск. Вы публично не согласились, сославшись на опыт игрока и президента. Что, вообще не видите фактора Омска – далеко, холодно, дальние перелеты, отсутствие столичной инфраструктуры?

– В Омск всегда ехали с удовольствием. Я уже говорил, что Магнитогорск – не Омск. Играл в «Магнитке», не хочу никого обижать, но уровень жизни там намного ниже.

– В чем Омск лучше?

– Там нет металлургического комбината, который каждый день выбрасывает химические отходы. В Магнитогорске невозможно дышать. Утром вставал, а на машине огромный слой пыли.

Магнитогорск – очень маленький, около 500 тысяч человек. Омск – город-миллионник. Хотя болельщики не отличаются – преданно болеют за свои команды.

Для игрока город не имеет особого значения, а те, кто хотят потусить, едут в Москву или Питер.

У Омска большая разница во времени с Москвой (три часа – Sports.ru), которая непросто переносится, но в хоккей играют даже во Владивостоке и Хабаровске.

– Есть ли критерий, по которому Омск хуже Магнитки?

– Если только расстоянием от Москвы (до Магнитогорска – 1700 километров, до Омска – 2700 – Sports.ru).

– Вы говорили «Омск очень удобен тем, что каждый день в Москву летает по три рейса. Всего 3,5 часа – и ты в Москве». Разве 3,5 часа – не долгий перелет?

– Долгий, но ведь летать нужно не каждый день. Все поездки составляются так: перелет до Москвы, а потом – часовые перелеты на следующие матчи. Когда выездная серия в своем регионе – всего час на самолете до Челябинска, полтора – до Уфы.

– А Зухра (ведущая «Авангард ТВ» с 2020-го – Sports.ru)? Болельщики считают, что ушла именно из-за Омска.

– С ней все было понятно – такие люди не поедут в Омск. Я всегда говорил, что временщики не переезжают, а приходят, зарабатывают деньги и идут дальше.

Зухра работала качественно. Возможно, у нее с клубом сразу был договор, что она не поедет в Омск.

– Вас обижает, что люди покидают клуб из-за города?

– Да. Но я не в руководстве, поэтому мое мнение здесь неинтересно.

В моем бизнесе очень маленькая текучка кадров, а в руководящем составе практически равна нулю. Для меня в любом деле важна преданность, – сказал бывший президент «Авангарда» в интервью Sports.ru.

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