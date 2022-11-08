Никитин о матчах против ЦСКА: «Хочется обыграть сильную команду. На этом все. Благодарен клубу»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча с ЦСКА (3:2 Б).
– Чеховича приняли решение приберечь сегодня. Что касается Алексея Марченко, то он уже занимается на льду.
Тяжелая игра. В буллитах мы были удачливее. Имеется понимание, кто способен исполнять. Выбрали тех, кто посвежее. Наверное, ритм сбивается. Но это определенный опыт.
Если говорить о решении армейцев снять вратаря в овертайме, то ЦСКА делает это второй год. Было глупо не готовиться к этому. Мы были готовыми.
Может, не все получилось. Прежде всего, нужно было не пропустить. Это нестандартная ситуация.
– Есть ли для вас что-то особенное в матчах против ЦСКА?
– Мне хочется обыграть сильную команду. На этом все. Я благодарен ЦСКА за все, – сказал Никитин, тренировавший армейцев с 2017 по 2021 год.
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