Никитин о матчах против ЦСКА: «Хочется обыграть сильную команду. На этом все. Благодарен клубу»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:2 Б).

– Чеховича приняли решение приберечь сегодня. Что касается , то он уже занимается на льду.

Тяжелая игра. В буллитах мы были удачливее. Имеется понимание, кто способен исполнять. Выбрали тех, кто посвежее. Наверное, ритм сбивается. Но это определенный опыт.

Если говорить о решении армейцев снять вратаря в овертайме, то ЦСКА делает это второй год. Было глупо не готовиться к этому. Мы были готовыми.

Может, не все получилось. Прежде всего, нужно было не пропустить. Это нестандартная ситуация.

– Есть ли для вас что-то особенное в матчах против ЦСКА?

– Мне хочется обыграть сильную команду. На этом все. Я благодарен ЦСКА за все, – сказал Никитин, тренировавший армейцев с 2017 по 2021 год.

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