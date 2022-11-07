«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд – у ЦСКА (3:2 Б). У команды Никитина 10 побед за последние 12 игр

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Хоккей

«Локомотив» одержал 10 побед за последние 12 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда Игоря Никитина сегодня обыграла ЦСКА по буллитам (3:2).

В последний раз ярославский клуб уступал 24 октября, и с тех пор у него пять побед подряд. Ранее были обыграны «Торпедо» (2:0), минское «Динамо» (1:0), «Металлург» (4:1) и снова «Торпедо» (4:0).

Далее «Локомотив» выступит в гостях у «Сочи» – это случится 9 ноября.

ЦСКА – Локомотив 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
7 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Осипов (Каюмов, Шалунов)
1:1 – 10 Окулов (Мамин, Сергеев)
1:2 – 39 Алексеев (Елесин, Никулин)
2:2 – 43 Полтапов (Мингачев)
Вратари: Рейдеборн 20/22 – Исаев 35/37.

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