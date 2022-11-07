«Локомотив» выиграл 5-й матч подряд – у ЦСКА (3:2 Б). У команды Никитина 10 побед за последние 12 игр
«Локомотив» одержал 10 побед за последние 12 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда Игоря Никитина сегодня обыграла ЦСКА по буллитам (3:2).
В последний раз ярославский клуб уступал 24 октября, и с тех пор у него пять побед подряд. Ранее были обыграны «Торпедо» (2:0), минское «Динамо» (1:0), «Металлург» (4:1) и снова «Торпедо» (4:0).
Далее «Локомотив» выступит в гостях у «Сочи» – это случится 9 ноября.
Комментарии