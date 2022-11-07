Андрей Назаров: «Со звездными командами поинтереснее работать – зарплата больше. Я 15 лет тренирую, простой совет: определяешь 3 звена и даешь ребятам сделать результат»

рассказал о своих тренерских принципах.

«Я уже 15 лет тренирую. Простой совет: нужно определиться с тремя звеньями и просто дать ребятам сделать результат. А дальше смотреть.

Невозможно при нынешнем хоккее распределить по 25 минут на всех, потом постоянно будут недовольные. Четвертое звено больше будет играть в меньшинстве.

Я всегда говорил своему руководству и своим ребятам – хоккеист должен быть быстрым. Любое состояние игрока можно перекрыть его быстротой, он может исправить это именно скоростью. Я всегда за быстрый хоккей.

Строгий ли я тренер? Каждый день провожу воспитательные работы. Скажу больше: когда команда выигрывает, то больше воспитательной работы проводишь. Чем ты лучше играешь, тем больше тренируешься. Я суперотходчивый тренер, на следующий день могу пообщаться, проблем нет. И с тренерами ругались, и на пресс-конференциях всякое бывало. Я всегда говорю всем: игра закончилась – мы все друзья. Это я говорю всем ребятам, даже тем, которые ранее были моими ассистентами.

Интересно работать и со звездными, и с обычными коллективами. Конечно, со звездными поинтереснее, там зарплата больше (смеется). В обычных командах ребята все впитывают в себя, а в звездных ты тщательнее распределяешь игровое время. Если ты не сделаешь это грамотно и тебя не поймут… Все хотят играть.

Нынешний «Ак Барс»? Банально нужно провести две-три игры в два-три звена. Дал бы ребятам прогазовать, и дальше все пойдет. Но не хочу давать советов Олегу Знарку, он опытный тренер. Это просто мое мнение», – сказал бывший главный тренер в эфире «Ак Барс Шоу».