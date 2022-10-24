Назаров об увольнении из «Сочи»: «Результат давит. На мой взгляд, кое-что у нас получилось. В клубной системе я не остаюсь»

подтвердил информацию о своем увольнении из .

«Да, безусловно, результат давит, руководство клуба совместно со мной приняло решение, что мне нужно покинуть команду.

Остаюсь ли я в «Сочи» на другой должности? Нет, в клубной системе я не остаюсь.

Большая благодарность руководству, что год назад доверили мне возглавить команду. На мой взгляд, кое-что у нас получилось. И отдельная благодарность нашим сочинским болельщикам за то, что верили, поддерживали команду и продолжают в нее верить», – сказал Назаров.

«Сочи» проиграл 7 последних матчей подряд. У команды всего 3 победы в 20 играх сезона-2022/23.

«Сочи» уволил Назарова, команду возглавит Светлов («Чемпионат»)