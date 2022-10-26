Александр Кожевников: «Назаров – мастер работы с молодежью. Ему нужно дальше доверять именно молодые команды»

высказался об увольнении Андрея Назарова из .

«Я уже много раз говорил, что у «Сочи» всегда была боевая и молодая команда. Пусть они и дальше работают в этом ключе, развивают наших ребят. Это правильный принцип. Там очень правильная и грамотная философия.

Что касается , то, считаю, ему дальше нужно доверять именно молодые команды, ведь он известный мастер работы с молодежью. Ничего страшного, что сейчас все пошло не лучшим образом и он покинул сочинцев. Никакой катастрофы нигде не произошло, такова тренерская доля, нужно двигаться дальше», – сказал двукратный олимпийский чемпион.