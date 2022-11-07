«Бостон» расторг контракт с Митчеллом Миллером через 2 дня после подписания. В 14 лет он был осужден за издевательства над темнокожим инвалидом

Теги происшествия Бостон НХЛ АХЛ Провиденс USHL дискриминация Хоккей

«Бостон» расторг контракт с Миллером через 2 дня после подписания из-за его прошлого.

В 2020 году «Аризона» отказалась от прав на защитника Митчелла Миллера из-за того, что он издевался над темнокожим инвалидом. Клуб выбрал его под общим 111-м номером на драфте НХЛ.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса.

По словам последнего, Митчелл дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

4 ноября стало известно о подписании «Бостоном» контракта новичка с игроком. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что он не будет допущен к играм в лиге. 

В минувшем сезоне Миллер был признан игроком года в USHL. Он выступал за «Трай-Сити» и набрал 83 (39+44) очка в 60 матчах регулярного чемпионата при полезности «+43». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные