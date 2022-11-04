Миллер об издевательствах над темнокожим инвалидом: «То, что я сделал в 14 лет, было неправильным. Я сожалею»
Защитник Митчелл Миллер высказался после подписания контракта с «Бостоном».
В 2020 году «Аризона» отказалась от прав на хоккеиста из-за того, что он издевался над темнокожим инвалидом.
В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, бывший проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.
«Когда я учился в восьмом классе, я принял крайне неправильное решение и поступил очень незрело. Я издевался над одним из своих одноклассников. Я глубоко сожалею об этом инциденте и принес извинения этому человеку.
После этого инцидента я стал лучше понимать далеко идущие последствия своих действий, которые я не осознавал и не понимал почти семь лет назад. Я стараюсь быть лучше и вносить положительный вклад в общество.
Как член организации «Брюинс» я продолжу участвовать в общественных программах, чтобы обучаться и делиться своими ошибками с другими, чтобы показать, какое негативное влияние такие действия могут оказать на других.
То, что я сделал, когда мне было 14 лет, было неправильным и неприемлемым. В этом мире нет места неуважению, и я обещаю использовать эту возможность, чтобы высказываться против плохого обращения с другими», – сказал Миллер.
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