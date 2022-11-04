Миллер об издевательствах над темнокожим инвалидом: «То, что я сделал в 14 лет, было неправильным. Я сожалею»

Защитник Митчелл Миллер высказался после подписания контракта с .

В 2020 году отказалась от прав на хоккеиста из-за того, что он издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, бывший проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

«Когда я учился в восьмом классе, я принял крайне неправильное решение и поступил очень незрело. Я издевался над одним из своих одноклассников. Я глубоко сожалею об этом инциденте и принес извинения этому человеку.

После этого инцидента я стал лучше понимать далеко идущие последствия своих действий, которые я не осознавал и не понимал почти семь лет назад. Я стараюсь быть лучше и вносить положительный вклад в общество.

Как член организации «Брюинс» я продолжу участвовать в общественных программах, чтобы обучаться и делиться своими ошибками с другими, чтобы показать, какое негативное влияние такие действия могут оказать на других.

То, что я сделал, когда мне было 14 лет, было неправильным и неприемлемым. В этом мире нет места неуважению, и я обещаю использовать эту возможность, чтобы высказываться против плохого обращения с другими», – сказал Миллер.

В НХЛ задрафтовали игрока, который в школе издевался над чернокожим инвалидом. Он отправил извинения во все клубы