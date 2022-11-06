У Максима Третьяка 16 поражений в 18 матчах сезона. Он пропустил 3 гола после 9 бросков минского «Динамо»

пропустил 3 гола после 9 бросков минского «Динамо» (3:4 ОТ).

Вратарь «Сочи» на 51-й минуте игры при счете 3:1 заменил , который получил травму.

Всего Третьяк провел на льду 14:51.

В нынешнем сезоне на его счету 16 поражений в 18 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

В среднем он отражает 89% бросков при коэффициенте надежности 3,87.

«Сочи» проиграл 12-й матч подряд. У команды 3 победы в 25 играх сезона