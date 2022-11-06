У Максима Третьяка 16 поражений в 18 матчах сезона. Он пропустил 3 гола после 9 бросков минского «Динамо»

Теги КХЛ Максим Третьяк Сочи Михаил Бердин Хоккей

Максим Третьяк пропустил 3 гола после 9 бросков минского «Динамо» (3:4 ОТ).

Вратарь «Сочи» на 51-й минуте игры при счете 3:1 заменил Михаила Бердина, который получил травму.

Всего Третьяк провел на льду 14:51. 

В нынешнем сезоне на его счету 16 поражений в 18 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В среднем он отражает 89% бросков при коэффициенте надежности 3,87.

«Сочи» проиграл 12-й матч подряд. У команды 3 победы в 25 играх сезона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные