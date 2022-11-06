У Максима Третьяка 16 поражений в 18 матчах сезона. Он пропустил 3 гола после 9 бросков минского «Динамо»
Максим Третьяк пропустил 3 гола после 9 бросков минского «Динамо» (3:4 ОТ).
Вратарь «Сочи» на 51-й минуте игры при счете 3:1 заменил Михаила Бердина, который получил травму.
Всего Третьяк провел на льду 14:51.
В нынешнем сезоне на его счету 16 поражений в 18 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
В среднем он отражает 89% бросков при коэффициенте надежности 3,87.
«Сочи» проиграл 12-й матч подряд. У команды 3 победы в 25 играх сезона
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