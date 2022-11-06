«Сочи» проиграл 12-й матч подряд. У команды 3 победы в 25 играх сезона
«Сочи» проиграл 12-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Серия поражений клуба продлилась в игре против минского «Динамо» (3:4 ОТ). К 45-й минуте матча «Сочи» вел 3:1, но потерпел поражение.
Под руководством Сергея Светлова, который сменил Андрея Назарова на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.
В общей сложности южане проиграли 22 из 25 игр сезона.
На данный момент «Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков после 25 игр.
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