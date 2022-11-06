«Сочи» проиграл 12-й матч подряд. У команды 3 победы в 25 играх сезона

«Сочи» проиграл 12-й матч подряд в Фонбет Чемпионате .

Серия поражений клуба продлилась в игре против минского «Динамо» (3:4 ОТ). К 45-й минуте матча «Сочи» вел 3:1, но потерпел поражение.

Под руководством , который сменил на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.

В общей сложности южане проиграли 22 из 25 игр сезона.

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков после 25 игр.