Светлов о 12 поражениях подряд: «Это психологический барьер. Страх вновь проиграть не дает раскрепощенно играть в хоккей»

подвел итоги матча с минским (3:4 ОТ).

– Игра была напряженная, интересная. Видно, что противник доминировал, мы хорошо оборонялись. Ребята старались – третья игра на выезде, моментами выдалась тяжелая. 3:1 вели, нам немного до конца не хватило.

К сожалению, наш вратарь получил травму, не смог до конца доиграть, пришлось ставить нашего холодного вратаря, где-то немножко не повезло. В целом содержание игры хорошее, ребята работают.

– Вы упомянули, что получил травму. Как он себя чувствует?

– Пока не знаю, врачи посмотрят – скажут, не мог он матч до конца доиграть.

– Ваша команда выдает сильные вторые периоды, как это было и в Санкт-Петербурге, и в Череповце, и в Минске. Что вы такое делаете с подопечными в первом перерыве?

– Что мы делаем? Работаем! Ребята хотят побеждать, хорошо работают. Команда молодая, ребята молодые, стараются, хорошая самоотдача. Борьбу ведем, пытаемся шайбы на себя ловить самоотверженно. Немножко надо потерпеть, и удача придет на нашу сторону.

– У команды не получаются третьи периоды.

– Есть на то причины. Повторюсь, команда молодая, где-то опыта не хватает, где-то мастерства, терпения. Ребята работают, стараются, выкладываются, но одновременно появляется усталость, теряется концентрация. А если опыта и мастерства нет, то бывают ошибки, а за ошибки наказывают.

Эта череда поражений, которая команду преследует, тоже влияет – это психологический барьер как таковой. Есть страх вновь проиграть, и он не дает раскрепощенно играть в хоккей.

– С этого выезда команда везет два очка. Можно ли сказать, что понемногу наладилась игра?

– Победа всегда лучше, чем поражение. Нам нужна победа, она дает крылья для дальнейшей работы.

– отдал сегодня голевую передачу. Как оцениваете его игру и в целом как он выглядит?

– На сегодняшний день я ни к кому не имею претензий. Никита хорошо играет, забивал в последних играх голы, сегодня играл достойно. Мы все работаем, у меня нареканий к игрокам нет. У кого-то получается лучше, у кого-то – поменьше, но тем не менее ребята стараются. Это уже хорошо.

– Не было ли желания взять тайм-аут перед тем, как заменить голкипера, чтобы у Третьяка было больше времени сконцентрироваться?

– Все получилось спонтанно, быстро, мы до этого получили от судьи замечание, что не совсем быструю смену делали. Действительно, может быть, нужно было взять 30 секунд, чтобы Максим хоть немного подвигался. Наверное, где-то пропустили этот момент, можно было бы сделать. Немного проспали, – сказал главный тренер «Сочи».

«Сочи» проиграл 12-й матч подряд. У команды 3 победы в 25 играх сезона