Сергей Светлов: «Максим Третьяк немного подсел, подустал. Очень большая у него была нагрузка»

Сергей Светлов подвел итоги матча против «Трактора» (3:4).

– Игра была напряженной, интересной. Видно, что ребята старались. Хочу им сказать слова благодарности. Работали от первой до последней минуты.

Важным компонентом игры стал второй период. К сожалению, нахватали удалений, ребята подустали, соперник получил инициативу в матче. В третьем периоде пропустили курьезный гол. Самим забить не получилось. В целом хорошая самоотдача, претензий ни к кому нет. Будем дальше работать.

– Как оцените дебют Михаила Бердина?

– Я приехал, поговорил с тренерами по вратарям. Максим Третьяк немного подсел, подустал. Очень большая у него была нагрузка. [Это] была обычная ротация. Дебют – нормальный. Не без ошибок. Противнику чуть больше повезло.

– Сложилось впечатление, что у техничных игроков команды появилось больше свободы. Раньше такого не наблюдалось.

– Ребята играют, держат шайбу. Мне нравится. В этом плане я только приветствую такие ходы. Стараемся вернуть ребятам уверенность.

– Как оцените игру Брэндона Гормли, который вернулся после травмы?

– Нормально. Грубых ошибок не было. Катался, шайбу сохранял. Я оценю его игру положительно.

– Будете искать усиление?

– У нас много ребят. Общаюсь с коллегами, ищем лучшие варианты. Есть пара травмированных игроков, которых нам не хватает. Будем стараться найти оптимальный вариант, – сказал главный тренер «Сочи».