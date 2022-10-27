Сергей Светлов: «Максим Третьяк немного подсел, подустал. Очень большая у него была нагрузка»
Сергей Светлов подвел итоги матча против «Трактора» (3:4).
– Игра была напряженной, интересной. Видно, что ребята старались. Хочу им сказать слова благодарности. Работали от первой до последней минуты.
Важным компонентом игры стал второй период. К сожалению, нахватали удалений, ребята подустали, соперник получил инициативу в матче. В третьем периоде пропустили курьезный гол. Самим забить не получилось. В целом хорошая самоотдача, претензий ни к кому нет. Будем дальше работать.
– Как оцените дебют Михаила Бердина?
– Я приехал, поговорил с тренерами по вратарям. Максим Третьяк немного подсел, подустал. Очень большая у него была нагрузка. [Это] была обычная ротация. Дебют – нормальный. Не без ошибок. Противнику чуть больше повезло.
– Сложилось впечатление, что у техничных игроков команды появилось больше свободы. Раньше такого не наблюдалось.
– Ребята играют, держат шайбу. Мне нравится. В этом плане я только приветствую такие ходы. Стараемся вернуть ребятам уверенность.
– Как оцените игру Брэндона Гормли, который вернулся после травмы?
– Нормально. Грубых ошибок не было. Катался, шайбу сохранял. Я оценю его игру положительно.
– Будете искать усиление?
– У нас много ребят. Общаюсь с коллегами, ищем лучшие варианты. Есть пара травмированных игроков, которых нам не хватает. Будем стараться найти оптимальный вариант, – сказал главный тренер «Сочи».
Комментарии