Александров о «Сочи»: «При Светлове многое поменялось, в том числе тренировочный процесс: уделяем внимание игре в большинстве и меньшинстве»
Юрий Александров высказался после матча против «Северстали» (4:5 Б).
«Сочи» проиграл 11-ю игру подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ. Под руководством Сергея Светлова, который сменил Андрея Назарова на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.
«При новом тренере многое поменялось, в том числе тренировочный процесс: уделяем внимание игре в большинстве и меньшинстве, и другим отдельным компонентам.
Стараемся поменять наш рисунок игры, чтобы исправить турнирное положение», – сказал защитник «Сочи».
«Сочи» проиграл 11-й матч подряд. У команды 3 победы в 24 играх сезона
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