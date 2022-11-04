Александров о «Сочи»: «При Светлове многое поменялось, в том числе тренировочный процесс: уделяем внимание игре в большинстве и меньшинстве»

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Юрий Александров высказался после матча против «Северстали» (4:5 Б). 

«Сочи» проиграл 11-ю игру подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ. Под руководством Сергея Светлова, который сменил Андрея Назарова на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.

«При новом тренере многое поменялось, в том числе тренировочный процесс: уделяем внимание игре в большинстве и меньшинстве, и другим отдельным компонентам.

Стараемся поменять наш рисунок игры, чтобы исправить турнирное положение», – сказал защитник «Сочи».

«Сочи» проиграл 11-й матч подряд. У команды 3 победы в 24 играх сезона

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