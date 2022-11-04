Сергей Светлов: «Хотим, чтобы в сборные регулярно приглашались хоккеисты «Сочи». Поэтому будем играть активно и агрессивно»

высказался об игре «Сочи» на вбрасываниях.

– Почему у ХК «Сочи» такие печальные цифры на вбрасываниях и по броскам?

– Ритм чемпионата очень жесткий, но попытаемся найти какие-то возможности для тренинга между матчами. Вбрасывание – тот компонент, который однозначно должны подтягивать.

– Вбрасывания реально подтянуть?

– Нужна специальная работа. Посмотрите, например, на «Локомотив», который за счет доминирования на вбрасываниях во многом строит свою тактику. Или на СКА, молодые центрфорварды которого именно во время летней предсезонки сделали на точке качественный шаг вперед. Надо находить время.

– Может, ради результата имеет смысл уходить от размена и играть более закрыто – как тот же «Локомотив»?

– Обратите внимание на НХЛ и Европу, в консервативный хоккей уже никто не играет, тем более что на маленьких площадках закрываться сложнее, чем на больших, – и в общем-то бессмысленно.

Другой момент – в «Сочи» много молодых. Сидя в обороне, они никогда не будут прогрессировать. На днях в молодежную сборную России был вызван защитник Семен Ибрагимов, а на Кубок Вызова скоро делегируем очень талантливого голкипера Артемия Плешкова, будущее «Сочи».

Клуб поздравил этих юниоров, но мы хотим, чтобы регулярно приглашались в сборные наши хоккеисты по всей линейке – в юниорские, молодежные, олимпийские, национальные команды. Поэтому «Сочи» будет играть активно и агрессивно, высиживать в обороне 0:0 или 1:1 – не наш стиль, – сказал главный тренер .