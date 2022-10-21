Александр Кожевников: «Без России Кубок мира – это Кубок улицы»

считает, что без России Кубок мира будет Кубком улицы.

Двукратный олимпийский чемпион оценил игру российских хоккеистов в новом сезоне НХЛ.

– Успешное начало для всех наших ребят – забивают, очки набирают. Это хорошая реклама для нашего хоккея.

– От Свечникова и Ничушкина тоже ожидали такого старта?

– Они доказывают, что мастера с большой буквы, играют на своем уровне. Ничушкин в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли. Свечников и раньше много забивал.

– Это показывает, что проведение Кубка мира без россиян будет невозможно?

– Без России Кубок мира – это Кубок улицы. Это уже дело НХЛ, там должны разобраться. В лиге серьезно настроены и, я думаю, договорятся насчет участия российских игроков, – сказал Кожевников.

Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4. В топ-11 сейчас 4 россиянина