Александр Кожевников: «Без России Кубок мира – это Кубок улицы»

Теги Сборная России по хоккею Каролина Колорадо НХЛ Кубок мира Александр Кожевников Валерий Ничушкин Андрей Свечников Хоккей

Александр Кожевников считает, что без России Кубок мира будет Кубком улицы. 

Двукратный олимпийский чемпион оценил игру российских хоккеистов в новом сезоне НХЛ.

– Успешное начало для всех наших ребят – забивают, очки набирают. Это хорошая реклама для нашего хоккея.

– От Свечникова и Ничушкина тоже ожидали такого старта?

– Они доказывают, что мастера с большой буквы, играют на своем уровне. Ничушкин в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли. Свечников и раньше много забивал.

– Это показывает, что проведение Кубка мира без россиян будет невозможно?

– Без России Кубок мира – это Кубок улицы. Это уже дело НХЛ, там должны разобраться. В лиге серьезно настроены и, я думаю, договорятся насчет участия российских игроков, – сказал Кожевников.

Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4. В топ-11 сейчас 4 россиянина

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