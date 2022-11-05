Коледов о 3:2 с «Нефтехимиком»: «После «Ак Барса» важно было выиграть. Набрали два очка, есть положительные моменты»

прокомментировал победу в матче против (3:2).

– Хороший и тяжелый матч. После «Ак Барса» важно было выиграть. Набрали два очка, есть положительные моменты. Нужно поработать над своей игрой, начало получилось не таким, как нам хотелось. В меньшинстве ребята пластались. Важные два очка, едем дальше.

– Вас удивила игра «Нефтехимика»? Соперник очень агрессивно действовал.

– Мы смотрели видео перед игрой, разбирали соперника. Знали, что они сыграли хороший матч с ЦСКА. Понимали, что будет давление с первых минут, прессинг.

– Вы набрали сотое очко в . Знали об этом?

– Мне кто-то сказал после игры про это. Мне приятно, я знал, что этот рубеж где-то рядом, в этом диапазоне. Специально не следил.

– Какие ожидания от предстоящего матча с ?

– Это будет первый матч с «драконами» в этом сезоне. Как приедем, будем разбирать соперника. Следим за тем, как команда играет, какие счета в матчах. Это хороший соперник, – сказал защитник