Пустозеров о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Приходилось доставать свои внутренние резервы. Соперник создал тяжелые условия»

высказался после матча с (3:2).

– Тяжелый матч для команды, играли с хорошим соперником. Они создали тяжелые условия для нас. Приходилось доставать свои внутренние резервы. Самое главное, что выиграли, забрали два очка. Но нам нужно лучше играть в следующих матчах.

– Прокомментируйте свой гол.

– Удачно получилось. Всем звеном хорошо сработали сразу после пропущенного гола. Мне удалось забрать шайбу, вратарь, наверное, ждал продолжение атаки. Башкиров был на дальней штанге, думал отдать на него, но потом увидел ближний угол и решил бросить.

– Следующий матч будет с , последняя встреча этого выезда. Что можете сказать о сопернике?

– Я уже говорил, что дальше нужно выглядеть лучше, серьезно настраиваться. «Куньлунь» – очень серьезный соперник, видел, как они обыграли ЦСКА. Нам нужно не упускать нить игры, правильно подходить к таким соперникам.

Сезон длинный, у нас была серия побед. Останавливаться нельзя, чтобы не терять свои очки. Начинаем подготовку к следующему матчу прямо сейчас, – сказал нападающий .