Виктор Козлов: «Нефтехимик» прессинговал, постоянно держал в напряжении, но ребята нашли возможность выиграть»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (3:2).
– Тяжелая игра, напряженная. «Нефтехимик» хорошо начал, прессинговал, постоянно держал в напряжении нашу оборону и вратаря, но ребята нашли возможность выиграть. После прошлого матча это было важно, эмоциональная встреча с «Ак Барсом» прошла позавчера. Ребята – молодцы, что вытащили матч.
– Почему матчи с «Нефтехимиком» получились такими разными?
– Удачно забили. Тогда счет не характеризовал игру. У «Нефтехимика» есть хорошие нападающие, быстрые, которые идут уверенно в атаку. Все матчи с Нижнекамском у нас сложные, даже на предсезонке.
– Почему не сыграл Мерфи?
– У него повреждение.
– Почему поменяли Сучкова на Бочарова по ходу игры?
– Начало выдалось не такое, какое хотели. Потом решили их поменять местами. Егор лучше смотрелся с Аймурзиным и Санниковым. А Бочаров потом выглядел хорошо с Кадейкиным и Санниковым. Здесь важно, чтобы все поняли: никто никого не наказывал. Просто рокировка, которая должна пойти на пользу, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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