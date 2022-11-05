Виктор Козлов: «Нефтехимик» прессинговал, постоянно держал в напряжении, но ребята нашли возможность выиграть»

прокомментировал победу в матче против (3:2).

– Тяжелая игра, напряженная. «Нефтехимик» хорошо начал, прессинговал, постоянно держал в напряжении нашу оборону и вратаря, но ребята нашли возможность выиграть. После прошлого матча это было важно, эмоциональная встреча с «Ак Барсом» прошла позавчера. Ребята – молодцы, что вытащили матч.

– Почему матчи с «Нефтехимиком» получились такими разными?

– Удачно забили. Тогда счет не характеризовал игру. У «Нефтехимика» есть хорошие нападающие, быстрые, которые идут уверенно в атаку. Все матчи с Нижнекамском у нас сложные, даже на предсезонке.

– Почему не сыграл Мерфи?

– У него повреждение.

– Почему поменяли Сучкова на Бочарова по ходу игры?

– Начало выдалось не такое, какое хотели. Потом решили их поменять местами. Егор лучше смотрелся с Аймурзиным и Санниковым. А Бочаров потом выглядел хорошо с Кадейкиным и Санниковым. Здесь важно, чтобы все поняли: никто никого не наказывал. Просто рокировка, которая должна пойти на пользу, – сказал главный тренер .