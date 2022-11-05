Кадейкин о своей статистике: «Если каждый будет смотреть на свой результат, ничего хорошего не будет. «Салават» идет на 2-м месте, это главное»

высказался после матча с (3:2).

– Тяжелая игра, соперник бежал, давил. Мы терпели, дождались своих шансов и их реализовали.

– С какими эмоциями ждали решения арбитра, когда он смотрел повтор вашего гола?

– Когда играешь, моменты со стороны не видишь. Пытаешься просто забить, как угодно. Сзади был монитор на скамейке, было видно, что защитник сам клюшкой вратарю в шлем сыграл. Он толкал меня, я уходил от вратаря, тормозил и уходил в другую сторону.

– Матч в Казани много забрал энергии. Поэтому у вас получилось не лучшее начало?

– Не знаю. «Нефтехимик» хорошо побежал вперед, активно. Мы ждали этого. У нас были моменты в первом периоде. Паша Коледов мне отлично отдавал пас, мог забить.

– Несколько матчей подряд у вас получается не самый лучший старт, хотя до этого первый период был главным преимуществом «Салавата Юлаева». В чем причина?

– Здесь такая ситуация, что по результату до этого забивали, вели игру. Когда выигрываешь 2:0, всегда проще. Не могу сказать, что мы провалились, играли строго, по системе, не выдергивались. Может быть, соперник острожнее начинает. Не могу сказать, что есть огромная разница. По результату, да, есть изменения.

– Пять матчей не забивали. Было важно обновить личную статистику?

– Нет. Команда выигрывает, идет на втором месте. От этого у всех хороше настроение. Мы собрались, чтобы выигрывать командной и двигаться вместе наверх. Если каждый будет смотреть на свой результат, ничего хорошего не будет. Команда идет на втором месте, это главное.

– Вы смотрите в турнирную таблицу?

– Поглядываем. Играем, очки идут. Интересно посмотреть, сколько набрали и где мы находимся на этом этапе чемпионата. Понятно, что в плей-офф будет совершенно другой расклад. Но все равно, хочется быть выше и побольше поиграть дома.

– Вам принципиально обойти «Магнитку» в турнирной таблице?

– Нам принципиально подготовиться к плей-офф и найти свою игру. Стать хорошим монолитом, чтобы к Кубку Гагарина подойти с хороших позиций и с правильным расположением духа, – сказал нападающий .