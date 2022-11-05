Ротенберг о СКА: «У нас команда-звезда, именно она во всем на первом месте»

ответил на вопросы после матча против «Металлурга» (4:3).

– Никишин в прошлом матче получил время для отдыха, а сегодня играл особенно вдохновенно…

– Не скажу, что у него был прямо отдых – Саша тренировался, и нагрузки, возможно, были даже выше, чем у тех, кто выходил тогда на матч.

Есть разные причины, почему те или иные игроки не появляются в составе. Это бывает и восстановление, и по здоровью, и другие причины. Но мы не можем раскрывать все наши карты, впереди очень важная игра против сильной команды, сейчас на ходу.

– Обычно в командах премиальные бывают за голы и передачи, а бывают ли за красивые силовые приемы?

– Мы ищем мотивацию по-другому. Важно укреплять в первую очередь командный дух. А наша внутренняя кухня пусть останется в команде. Иногда нужно меньше говорить, а больше делать – вот так мы и стараемся работать.

– Пашнин не доиграл этот матч. Что случилось?

– Пока не могу ответить на этот вопрос, так же как и сказать, сыграет ли он в следующем матче.

Но у нас есть резервы, есть кем заменить любого игрока – и молодые готовятся, и еще есть игроки, которые тренируются. У нас команда-звезда, именно команда во всем на первом месте, – сказал главный тренер .