Роман Ротенберг: «Мичков показывает мужской хоккей, бьется, выигрывает единоборства. Большая вероятность, что скоро увидим его в основе»

сообщил, что СКА может вызвать из ВХЛ.

– Система СКА работает как часы: молодые Мичков и Бучельников буквально разрывают ВХЛ в составе «СКА-Невы». Есть ли вероятность, что они присоединятся к команде в поездке на Дальний Восток?

– Да, 100% есть. Пока до конца мы не определились, сейчас обсудим это с тренерским штабом.

Мы следим за ребятами и рады, что Матвей добавляет. Он показывает мужской хоккей, бьется, выигрывает единоборства – это то, что нам нужно. В мировом хоккее есть такой пример: в свое время был лучшим за счет работы и физики, хоть был и небольшого роста.

С Матвеем мы обсуждали, что ему нужно сделать, чтобы стать лучше, и сейчас мы видим прогресс. Так что есть большая вероятность, что совсем скоро мы увидим Матвея в составе основы, – сказал главный тренер СКА.

Мичков вошел в топ-5 снайперов ВХЛ в возрасте до 18 лет, обойдя Ничушкина