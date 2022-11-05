Ротенберг об удалении Бардакова: «Актерское канадское мастерство соперника сработало»

высказался после матча против (4:3).

«Интересная игра, с огоньком, у всех горели глаза. Сильный соперник, проявлял канадско-актерское мастерство в некоторых моментах. Это нам тоже нужно было преодолеть. На провокации отвечали голами.

Ребята молодцы, сравняли, держали удар, в итоге в третьем периоде добавили и выиграли важную игру.

Надо отметить пятиминутное удаление, даже семь минут дали Бардакову. Актерское канадское мастерство соперника сработало», – сказал главный тренер .

Напомним, был удален за толчок на борт .