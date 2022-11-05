Ротенберг об удалении Бардакова: «Актерское канадское мастерство соперника сработало»

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик Чемпионат.com Захар Бардаков Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча против «Металлурга» (4:3).

«Интересная игра, с огоньком, у всех горели глаза. Сильный соперник, проявлял канадско-актерское мастерство в некоторых моментах. Это нам тоже нужно было преодолеть. На провокации отвечали голами.

Ребята молодцы, сравняли, держали удар, в итоге в третьем периоде добавили и выиграли важную игру.

Надо отметить пятиминутное удаление, даже семь минут дали Бардакову. Актерское канадское мастерство соперника сработало», – сказал главный тренер СКА.

Напомним, Захар Бардаков был удален за толчок на борт Брендана Лайпсика.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные