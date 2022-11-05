Ротенберг об удалении Бардакова: «Актерское канадское мастерство соперника сработало»
Роман Ротенберг высказался после матча против «Металлурга» (4:3).
«Интересная игра, с огоньком, у всех горели глаза. Сильный соперник, проявлял канадско-актерское мастерство в некоторых моментах. Это нам тоже нужно было преодолеть. На провокации отвечали голами.
Ребята молодцы, сравняли, держали удар, в итоге в третьем периоде добавили и выиграли важную игру.
Надо отметить пятиминутное удаление, даже семь минут дали Бардакову. Актерское канадское мастерство соперника сработало», – сказал главный тренер СКА.
Напомним, Захар Бардаков был удален за толчок на борт Брендана Лайпсика.
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