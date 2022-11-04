Батрак о хет-трике Кузьменко: «Мастер. Третий гол – это то, что мы привыкли видеть в его исполнении, дальше будет больше»

Артем Батрак прокомментировал хет-трик Андрея Кузьменко.

Форвард набрал 4 (3+1) очка в матче с «Анахаймом» (8:5).

«Первый и второй гол – это уже просто классика для . Судя по этим шайбам, он стал по-другому немного играть в НХЛ. Уже не в первый раз ему отдают на пустые ворота, но, ребята, вы откройтесь так, чтобы вас никто не видел.

Второй гол – это подправление, в КХЛ он столько так не забивал. Здесь он обычно брал шайбу, крутился и его никто не мог догнать, а в НХЛ, мы видим, что у него получаются и другие голы, и это круто. Значит, он разносторонний игрок. А что будет, если он разыграется в НХЛ, как в КХЛ?

Третий гол – это то, что мы привыкли видеть в его исполнении. Что сказать – мастер. Я прогнозировал, что у него так и будет складываться в НХЛ.

Давайте порадуемся за Кузьменко, что он сделал хет-трик, и не надо говорить, что забил легкие голы. Не каждого поставят к , надо еще заслужить попадание в это звено. Так что Кузьменко – красавец, дальше будет больше», – сказал комментатор.

Вот это Кузьменко удивил: хет-трик – уже в 11-м матче в НХЛ! Только двое наших забили три еще быстрее (но не Овечкин и не Буре)