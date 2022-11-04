Кузьменко об эмоциях после 3-й шайбы в ворота «Анахайма»: «Это непередаваемо. Очень счастливый был»

высказался о прогрессе в своей игре после хет-трика в ворота «Анахайма».

победил «Дакс» (8:5) в регулярном чемпионате , 26-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка.

«Я начал чувствовать себя по-настоящему хорошо. Я начал играть в хоккей НХЛ и просто хочу продолжать делать это.

Самое главное, что мы выиграли, потому что нам нужны победы сейчас. Что почувствовал после третьего гола, когда весь стадион зашумел? Это непередаваемо. Очень счастливый был», – сказал Кузьменко после игры.

«Я был очень рад за него. Он и в России так голы отмечал. Это обычное дело», – на вопрос о праздновании гола вместо Кузьменко ответил .

Лучший матч Кузьменко в сезоне: оформил хет-трик за 11 минут и помог прихлопнуть «Анахайм»