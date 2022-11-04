Мильштейн о признании Кузьменко 1-й звездой дня в НХЛ: «Радоваться рано. Андрей еще не полностью адаптировался»

Агент Андрея Кузьменко считает, что игрок еще не полностью адаптировался в НХЛ.

отреагировал на признание нападающего первой звездой дня в лиге. Форвард набрал 4 (3+1) очка и помог команде обыграть «Анахайм» (8:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Безумно рад за Андрея! К этому сезону в НХЛ он готовился долго на протяжении многих лет. Желаю Андрею самого лучшего, а главное – стабильной игры.

Радоваться еще рано. Осталась 71 игра в этом сезоне, а потом плей-офф Кубка Стэнли. График будет плотным, поэтому желаю Андрею стабильной игры и прогресса.

Жду от Андрея Кузьменко хороших выступлений. Андрей еще не полностью адаптировался, поэтому хочется пожелать ему быстрой и полной адаптации в НХЛ. Желаю Андрею и его команде выйти в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли», – сказал Мильштейн.

Вот это Кузьменко удивил: хет-трик – уже в 11-м матче в НХЛ! Только двое наших забили три еще быстрее (но не Овечкин и не Буре)