Кузьменко с хет-триком в ворота «Анахайма» за 11 минут стал 1-й звездой дня в НХЛ

Андрей Кузьменко с хет-триком в ворота «Анахайма» стал 1-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард с 4 (3+1) очками в матче с «Анахаймом» (8:5). Хет-трик стал для россиянина первым в лиге, он забросил все шайбы в 3-м периоде, уложившись в 10 минут 56 секунд.

Вторая звезда – форвард Кайл Коннор с 2 (1+1) очками в матче с «Монреалем» (3:2 ОТ), включая победный гол.

Третья звезда – форвард Андерс Ли с 2 (1+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:2).