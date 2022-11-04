Знарок о Радулове: «Какие воспитательные меры? Ребята, блин, вопрос закрыт давно. Не раздувайте это, я все равно не читаю»

Теги Ак Барс Александр Радулов Олег Знарок КХЛ Хоккей

Олег Знарок заявил, что считает историю с отправкой Александра Радулова в запас закрытой.

36-летний нападающий был выведен тренерским штабом «Ак Барса» из основного состава и пропустил матч против «Нефтехимика» в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

После этого он вернулся в состав казанцев. 

– Александр Радулов сыграл второй матч подряд. Воспитательная мера подействовала?

– Какие воспитательные меры? Ребята, блин, вопрос закрыт давно, это случается в каждой команде. Не раздувайте это, зачем вам это нужно.

Хотите что-то такое написать? Я все равно не читаю, – сказал Знарок после вчерашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б). 

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