Знарок о Радулове: «Какие воспитательные меры? Ребята, блин, вопрос закрыт давно. Не раздувайте это, я все равно не читаю»
Олег Знарок заявил, что считает историю с отправкой Александра Радулова в запас закрытой.
36-летний нападающий был выведен тренерским штабом «Ак Барса» из основного состава и пропустил матч против «Нефтехимика» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
После этого он вернулся в состав казанцев.
– Александр Радулов сыграл второй матч подряд. Воспитательная мера подействовала?
– Какие воспитательные меры? Ребята, блин, вопрос закрыт давно, это случается в каждой команде. Не раздувайте это, зачем вам это нужно.
Хотите что-то такое написать? Я все равно не читаю, – сказал Знарок после вчерашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).
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