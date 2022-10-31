Радулов об «Ак Барсе»: «Мне не понять, когда из игры в игру те же ошибки, недоработки, никаких мер не принимается, а тебя делают крайним»

опроверг информацию о конфликтах в «Ак Барсе».

– У меня нет никаких конфликтов ни с кем и никогда не было. Есть рабочие моменты. Появилась информация о моем конфликте с Юрием Бабенко.

Как такового конфликта с ним не было, просто недопонимание на лавке, где-то я высказывал ему свое мнение. Накопилось, мы неважно играли, проигрывали, но после этого я играл с Уфой, все было нормально, а уже потом появилась эта информация про конфликт. Значит, кто-то же это проталкивает?

И получается, что я во всем виноват, а я с этим не согласен. Есть моменты, за которые готов отвечать и нести какое-то наказание в плане игры.

Но в плане дисциплины… Вряд ли кто-то подтвердит, что у меня были какие-то проблемы вне льда в этом сезоне, что я нарушил режим или распорядок. Неприятно, что мои близкие, знакомые и друзья это читают и потом спрашивают, интересуются.

– Результаты «Ак Барса», очевидно, хромают, нужно же было что-то делать.

– Понимающие в хоккее люди знают, как работает этот механизм в команде. Я давно в такой ситуации не был. Есть же понятие, что тренер дает установку, а мы ее выполняем, должны выполнять.

И когда мы не выполняем, то с нас спрашивают – и спрашивают одинаково со всех. А показательные перестановки я не понимаю.

Я не выгораживаю себя, но когда ты видишь из игры в игру такие же ошибки, недоработки, сидя на лавке, и понимаешь, что не принимается никаких мер, а потом тебя начинают делать крайним… Этого мне не понять. Просто хочется выиграть! А когда этого не происходит, то начинаются какие-то моменты, разногласия.

– Наверное, вы должны были отчасти быть к этому готовым, приходя в в вашем статусе.

– Я был к этому готов! Но не был готов, что будет столько негатива вылито в мой адрес.

У меня не было никогда никаких конфликтов с Вадиком Шипачевым или по поводу капитанства, мне это вообще не важно, я никогда не гнался за этим.

Нужно доказывать все своей игрой – вот что самое важное для меня. А потом я вижу, что пишут про какие-то группировки, что кто-то с кем-то что-то не поделил. К таким нелепым разговорам я точно не был готов, – сказал нападающий.