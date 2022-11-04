Макдэвид – 2-й игрок в истории «Эдмонтона» с 12 голами в 11 играх на старте сезона НХЛ. Гретцки был 1-м
Коннор Макдэвид – 2-й игрок в истории «Эдмонтона» с 12 голами в 11 матчах на старте сезона НХЛ.
Нападающий «Ойлерс» забил в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (3:4).
Он продолжает лидировать в снайперской гонке с 12 шайбами. Второе место делят Бо Хорват («Ванкувер») и Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), у обоих по 10.
Кроме того, Макдэвид лидирует и в гонке бомбардиров с 24 (12+12) очками в 11 играх. Его партнер по команде Леон Драйзайтль идет вторым с отставанием в 2 балла (6+16 в тех же 11 матчах).
Канадский нападающий стал 2-м игроком в истории «Ойлерс» с 12 голами в 11 матчах на старте сезона. Первым был Уэйн Гретцки в сезоне-1983/84 (завершил его с 87 голами в 74 играх).
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