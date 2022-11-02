Макдэвид и Драйзайтль набрали по 20+ очков в 10 играх во 2-м сезоне подряд. Это 1-й случай за 34 года – после Гретцки и Лемье

и набрали по 20+ очков в 10 играх во 2-м сезоне подряд.

После матча с «Нэшвиллом» на счету капитана стало 22 (11+11) балла в 10 играх. У немецкого форварда «Ойлерс» – 21 (5+16) очко.

Они занимают первое и второе места в гонке бомбардиров НХЛ.

В прошлый раз по 20+ очков за 10 игр на старте в двух сезонах подряд набирали и (сезоны-1987/88 и 1988/89).

Макдэвид набрал 2+2 в игре с «Нэшвиллом». Он идет 1-м в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ с 11+11 в 10 матчах