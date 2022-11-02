Макдэвид и Драйзайтль набрали по 20+ очков в 10 играх во 2-м сезоне подряд. Это 1-й случай за 34 года – после Гретцки и Лемье
Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали по 20+ очков в 10 играх во 2-м сезоне подряд.
После матча с «Нэшвиллом» на счету капитана «Эдмонтона» стало 22 (11+11) балла в 10 играх. У немецкого форварда «Ойлерс» – 21 (5+16) очко.
Они занимают первое и второе места в гонке бомбардиров НХЛ.
В прошлый раз по 20+ очков за 10 игр на старте в двух сезонах подряд набирали Уэйн Гретцки и Марио Лемье (сезоны-1987/88 и 1988/89).
Макдэвид набрал 2+2 в игре с «Нэшвиллом». Он идет 1-м в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ с 11+11 в 10 матчах
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