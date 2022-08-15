Макдэвид возглавил топ-20 лучших центров НХЛ, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 5-й, Малкин – 18-й (NHL.com)

Коннор Макдэвид возглавил рейтинг лучших центров , Евгений Малкин – 18-й.

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших центральных нападающих лиги. Он был составлен аналитиками NHL Network.

В список попал только один россиянин. Евгений Малкин из занял 18-е место.

1. Коннор Макдэвид ( )

2. Остон Мэттьюс ( )

3. Нэтан Маккиннон ( )

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

5. («Питтсбург»)

6. Александр Барков ( )

7. Стивен Стэмкос ( )

8. Патрис Бержерон ( )

9. Себастьян Ахо («Каролина»)

10. Мика Зибанежад ( )

11. Брэйден Пойнт («Тампа»)

12. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

13. Элиас Линдхольм («Калгари»)

14. Назем Кадри (свободный агент)

15. Райан О’Райлли («Сент-Луис»)

16. Джек Айкел («Вегас»)

17. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)

18. Евгений Малкин («Питтсбург»)

19. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

20. Роберт Томас («Сент-Луис»)