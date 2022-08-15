Макдэвид возглавил топ-20 лучших центров НХЛ, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 5-й, Малкин – 18-й (NHL.com)

Коннор Макдэвид возглавил рейтинг лучших центров НХЛ, Евгений Малкин – 18-й.
Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших центральных нападающих лиги. Он был составлен аналитиками NHL Network.
В список попал только один россиянин. Евгений Малкин из «Питтсбурга» занял 18-е место.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Остон Мэттьюс («Торонто»)
3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
5. Сидни Кросби («Питтсбург»)
6. Александр Барков («Флорида»)
7. Стивен Стэмкос («Тампа»)
8. Патрис Бержерон («Бостон»)
9. Себастьян Ахо («Каролина»)
10. Мика Зибанежад («Рейнджерс»)
11. Брэйден Пойнт («Тампа»)
12. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)
13. Элиас Линдхольм («Калгари»)
14. Назем Кадри (свободный агент)
15. Райан О’Райлли («Сент-Луис»)
16. Джек Айкел («Вегас»)
17. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)
18. Евгений Малкин («Питтсбург»)
19. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
20. Роберт Томас («Сент-Луис»)