Овечкин о повторении рекорда Хоу по голам за один клуб: «Очень круто сделать это в Детройте, хотя я бы предпочел побить его здесь»

высказался о повторении рекорда Горди Хоу по голам за один клуб .

Капитан забил в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с (1:3) и повторил рекорд по числу шайб за одну команду.

Овечкин забросил 786 шайб в карьере за «Кэпиталс» (выступает за клуб с 2005 года), Хоу – за «Ред Уингс» (играл с 1946 по 1971 годы).

«Очень круто сделать это в Детройте, хотя я бы предпочел побить его здесь. Это большое достижение», – сказал Овечкин.

Марк Хоу – Овечкину перед матчем с 786-м голом: «Удачи. Продолжай. Не останавливайся»