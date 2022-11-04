Овечкин о повторении рекорда Хоу по голам за один клуб: «Очень круто сделать это в Детройте, хотя я бы предпочел побить его здесь»
Александр Овечкин высказался о повторении рекорда Горди Хоу по голам за один клуб НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забил в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по числу шайб за одну команду.
Овечкин забросил 786 шайб в карьере за «Кэпиталс» (выступает за клуб с 2005 года), Хоу – за «Ред Уингс» (играл с 1946 по 1971 годы).
«Очень круто сделать это в Детройте, хотя я бы предпочел побить его здесь. Это большое достижение», – сказал Овечкин.
Марк Хоу – Овечкину перед матчем с 786-м голом: «Удачи. Продолжай. Не останавливайся»
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