Марк Хоу – Овечкину перед матчем с 786-м голом: «Удачи. Продолжай. Не останавливайся»

Сын Горди Хоу Марк пожелал удачи перед матчем с 786-м голом.

Капитан забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по числу шайб за одну команду.

Овечкин забросил 786 шайб в карьере за «Кэпиталс» (выступает за клуб с 2005 года), Хоу – за «Ред Уингс» (играл с 1946 по 1971 годы).

Член Зала хоккейной славы Марк Хоу (16 сезонов в НХЛ, 929 матчей и 742 очка при полезности «+400», 6 сезонов в ВХА) встретился с Овечкиным перед игрой.

– Привет, Алекс. Рад встрече.

– Я тоже рад.

– Желаю тебе всего наилучшего – от себя и от всей семьи Горди Хоу. Удачи. Продолжай. Не останавливайся, – сказал бывший защитник клубов .

Фото: официальный сайт НХЛ