Марк Хоу – Овечкину перед матчем с 786-м голом: «Удачи. Продолжай. Не останавливайся»
Сын Горди Хоу Марк пожелал удачи Александру Овечкину перед матчем с 786-м голом.
Капитан «Вашингтона» забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3) и повторил рекорд Горди Хоу по числу шайб за одну команду.
Овечкин забросил 786 шайб в карьере за «Кэпиталс» (выступает за клуб с 2005 года), Хоу – за «Ред Уингс» (играл с 1946 по 1971 годы).
Член Зала хоккейной славы Марк Хоу (16 сезонов в НХЛ, 929 матчей и 742 очка при полезности «+400», 6 сезонов в ВХА) встретился с Овечкиным перед игрой.
– Привет, Алекс. Рад встрече.
– Я тоже рад.
– Желаю тебе всего наилучшего – от себя и от всей семьи Горди Хоу. Удачи. Продолжай. Не останавливайся, – сказал бывший защитник клубов НХЛ.
Фото: официальный сайт НХЛ
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