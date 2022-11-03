Кравец про 3:2 с «Сибирью»: «Рад, что «Авангард» вытащил матч, проигрывая. Давно у нас таких игр не было»

Михаил Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над «Сибирью» (3:2 ОТ).

«Хорошая, тяжелая победа. Первый период проспали, «Сибирь» хотела больше, старалась, мы оказались немножко не готовы.

Может, думали, что «Сибирь» так не начнет. Потом выровняли игру, сравняли счет, во втором периоде гораздо лучше отыграли. Но, к сожалению, привезли себе второй гол.

В третьем отрезке целиком переиграли соперника. Рад, что вытащили матч, проигрывая, давно у нас таких игр не было. Каждое звено постепенно выдавливало из себя, и добились командной победы», – сказал исполняющий обязанности тренера «Авангарда».