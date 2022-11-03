Салливан о 6 поражениях «Питтсбурга» подряд: «Мы должны вернуть развязность в нашу игру. Нам всем небезразлична эта ситуация»
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о серии поражений.
В последнем матче НХЛ «Пингвинс» уступили «Баффало» (3:6). Это шестое поражение команды подряд, общий счет этих матчей – 14:30.
«Мы должны найти способ вернуть некоторую развязность в нашу игру. Мы все люди, нам всем небезразлична эта ситуация, и каждый хочет быть частью решения, когда проходит через подобные трудности.
Так что мы должны вернуться к работе», – сказал Салливан.
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