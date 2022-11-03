Салливан о 6 поражениях «Питтсбурга» подряд: «Мы должны вернуть развязность в нашу игру. Нам всем небезразлична эта ситуация»

Главный тренер высказался о серии поражений.

В последнем матче «Пингвинс» уступили (3:6). Это шестое поражение команды подряд, общий счет этих матчей – 14:30.

«Мы должны найти способ вернуть некоторую развязность в нашу игру. Мы все люди, нам всем небезразлична эта ситуация, и каждый хочет быть частью решения, когда проходит через подобные трудности.

Так что мы должны вернуться к работе», – сказал Салливан.