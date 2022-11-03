Малкин сделал 2 ассиста в игре с «Баффало». У него 12 очков в 11 матчах

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Евгений Малкин дважды ассистировал партнерам в матче с «Баффало».

Форвард «Питтсбурга» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:6). 

В активе россиянина стало 12 (5+7) баллов в 11 матчах сезона при полезности «-1». Одну из голевых передач Малкин сделал, когда «Питтсбург» играл в большинстве.

Сегодня Малкин (20:05, 1:57 – в большинстве, полезность «-2») не нанес бросков в створ, применил один силовой прием и сделал два перехвата.

Теперь у Малкина 709 ассистов за 992 матча в НХЛ.

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