Малкин сделал 2 ассиста в игре с «Баффало». У него 12 очков в 11 матчах

дважды ассистировал партнерам в матче с «Баффало».

Форвард «Питтсбурга» принял участие в матче регулярного чемпионата с (3:6).

В активе россиянина стало 12 (5+7) баллов в 11 матчах сезона при полезности «-1». Одну из голевых передач Малкин сделал, когда играл в большинстве.

Сегодня Малкин (20:05, 1:57 – в большинстве, полезность «-2») не нанес бросков в створ, применил один силовой прием и сделал два перехвата.

Теперь у Малкина 709 ассистов за 992 матча в НХЛ.