Салливан вступил в конфликт с фанатами «Баффало». Они стучали по стеклу за спиной тренера «Питтсбурга»

Главный тренер повздорил с болельщиками.

В трансляцию матча «Пингвинс» против (3:6) попал эпизод на котором видно, как Салливан оживленно спорит с фанатами «Сэйбрс». Это случилось после того, как болельщики стучали по стеклу за спиной тренера.

Напомним, «Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд с общим счетом 14:30. После 11 игр команда набрала 10 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции .

Следующий матч «Пингвинс» проведут 6 ноября – команда дома сыграет с «Сиэтлом».