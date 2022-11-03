Салливан вступил в конфликт с фанатами «Баффало». Они стучали по стеклу за спиной тренера «Питтсбурга»
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан повздорил с болельщиками.
В трансляцию матча «Пингвинс» против «Баффало» (3:6) попал эпизод на котором видно, как Салливан оживленно спорит с фанатами «Сэйбрс». Это случилось после того, как болельщики стучали по стеклу за спиной тренера.
Напомним, «Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд с общим счетом 14:30. После 11 игр команда набрала 10 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ.
Следующий матч «Пингвинс» проведут 6 ноября – команда дома сыграет с «Сиэтлом».
Комментарии