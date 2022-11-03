Кросби о 6 поражениях «Питтсбурга» подряд: «Не самое приятное чувство. Мы должны найти способ выбраться из этой ситуации»

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Сидни Кросби высказался о серии поражений «Питтсбурга».

В последнем матче НХЛ «Пингвинс» уступили «Баффало» (3:6). Это шестое поражение команды подряд, общий счет этих матчей – 14:30.

«Это не самое приятное чувство, и мы должны найти способ выбраться из этой ситуации», – сказал нападающий.

Следующий матч «Питсбург» проведет 6 ноября – команда дома сыграет с «Сиэтлом».

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