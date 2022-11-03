Гимнастки Аверины и Максимова, Михаил Пресняков и Александр Пелевин представили форму «Торпедо» ко Дню народного единства

«Торпедо» представило новую форму.

На темно-синем джерси, приуроченной ко Дню народного единства, изображена одна из достопримечательностей Нижнего Новгорода – главный ярмарочный дом.

В презентации формы поучаствовали гимнастки Анастасия Максимова, Дина и , ветеран «Торпедо» Михаил Пресняков, защитник молодежной команды Александр Пелевин и болельщик нижегородцев Андрей Богатов.

3 и 4 ноября форма будет презентована в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. сыграет в этой форме в матчах против «Локомотива» (5 ноября) и «Спартака» (7 ноября).