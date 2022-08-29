Ларионов отправлял хайлайты Макара, Байрэма, Девона Тэйвса игрокам «Торпедо»: «Ураков забивает 1 гол за 46 игр, я ему говорю: «Посмотри на Киллорна, твоя игра – под воротами»

рассказал, как отправлял игрокам «Торпедо» видеоролики с действиями хоккеистов из .

– Помимо того, что это просто молодая команда, что это за стиль, что вы хотите увидеть на льду?

– Знаешь, здесь такой микс того, что было просмотрено в этом сезоне. Я говорю об играх НХЛ, плей-офф, потому что я провел два месяца в Лос-Анджелесе. Я видел практически 2-3 игры в день, то есть весь плей-офф.

Когда ты смотришь игру, ты понимаешь, что меняется в лиге. Дальше у меня всегда контакты с генеральными менеджерами, и я в этом плане узнаю какие-то вещи.

Более того, я смотрел нарезки и посылал их, например, Мише Орлову – защитник такой у нас. Пусть он посмотрит – защитника «Колорадо».

Допустим, Александр Пелевин пусть посмотрит нарезки – защитника , молодой парень 2001 года.

Допустим, Максиму Федотову – защитника , но он чуть побыстрее. Гораздо быстрее, но Фокс в «Рейнджерс» очень хорош.

Допустим, Уракову, который забивает один гол за 46 матчей, я говорю: «Понимаешь, твой стиль в принципе неплохой, но если посмотришь на Киллорна в , который играет с Пойнтом и Кучеровым – это стиль, где ты можешь добавить, потому что ты должен быть там, где можешь быть эффективен, то есть должен на борту быть сильным, сохранить шайбу, отдать умному центральному, там тебя найдут, и под воротами вся твоя игра».

Эти вещи ты забрасываешь [им] для того, чтобы взять все лучшее, чтобы эти ребята поняли, что от них ожидают.

Потому что опираться на пятерку легионеров, сидеть на их спине год за годом – мне это неинтересно абсолютно.

И иметь, допустим, одно звено, а три звена обороняются – то же самое. Я сразу сказал Максиму Гафурову – нашему молодому генеральному менеджеру.

Я сказал: «Не-не-не, у нас будет немножко другой подход, мы хотим, чтобы у нас было все четыре звена, которые могут играть в атакующий хоккей».

Да, ребята будут, допустим, четвертое звено чуть меньше играть, но от них будет задача – [забить] 7-10 голов за сезон, но не 1-2», – сказал главный тренер .