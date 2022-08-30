Кручинин об экипировке: «Запасные клюшки есть, слава богу. Прошлые команды были с синими майками – могу играть в своих трусах и шлемах. Повезло»

сказал, что счастливо избежал проблем с экипировкой на фоне санкций.

– Некоторые игроки этим летом открыто говорят о недостатке инвентаря из-за санкций, у кого-то две клюшки. Вы с этим уже столкнулись?

– Я пока со складом не работал (смеется). У меня, слава богу, есть еще свои запасные клюшки. Знаю, что еще есть пара коньков. В остальном мне другая форма не нужна.

– Это вы такой запасливый?

– Нет. Мне так повезло, что все три мои предыдущие команды были с синими майками. Поэтому у меня нет проблем. Я могу играть в своих трусах, в тех же шлемах. Мне повезло, – сказал форвард с улыбкой.