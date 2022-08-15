Зинаддин о предматчевом ритуале: «Я достаточно суеверный, как и многие вратари. Амуницию всегда надеваю с левой ноги, не слушаю музыку»

Лоренс Зинаддин высказался после контрольного матча против (5:2).

«Сегодня удалось сыграть полноценный матч, у меня получилось помочь команде его выиграть. В концовке пропустил две шайбы, но их надо забыть и начинать с чистого листа. Да, главное, что выиграли, боролись до последней секунды.

Волнения не было ни в основное время, ни в буллитах. Я кремень (улыбается). Пацаны всю игру поддерживали. Подсказывали, что если даже где-то ошибаюсь, надо доигрывать момент до конца, несмотря ни на что.

Как я настраиваюсь на матч и какая традиция? С утра в день игры всегда на завтрак ем овсянку с орехами, на обед легкий куриный суп, рыбу или курицу. Еще обязательно днем сплю. Сейчас вот болельщики скажут, что я обжора (смеется). Но режим есть режим.

Амуницию всегда надеваю с левой ноги, да и вообще все с левой стороны начинаю. Не слушаю музыку. В целом, как и многие вратари, я достаточно суеверный. Заметили, что «жвачку» жую весь матч? Есть такое. Судьи тоже спросили, что жую, наверное, подумали, что котлеты из буфета (смеется).

А еще у меня есть личный талисман Сашка Пелевин. Когда выхожу на игру, ловлю его взгляд. Сегодня только вот его не заметил, после игры увиделись, – сказал, смеясь, вратарь .