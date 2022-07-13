«Торпедо» обновило логотип: «Черты оленя стали более брутальными, целеустремленными и резкими»

обновило логотип команды с оленем.

«Совместно с одной из ведущих спортивных дизайн-студий страны проведен рестайлинг действующего логотипа «Торпедо».

Был сохранен образ узнаваемого оленя, но при этом его черты стали более брутальными, резкими и целеустремленными», – говорится в сообщении на сайте нижегородского клуба КХЛ.

«Это логичное обновление предыдущего логотипа 2017 года. Пять лет назад главный символ «Торпедо» был исполнен в актуальной на тот момент стилистике, но в 2022 году стало понятно, что спортивному бренду нужно учитывать текущие реалии и тренды. Освежить свой образ, стать ярче, понятнее, в том числе для молодой аудитории.

Олень теперь более выразительный, молодой и дерзкий. Также более явной выглядит еще один знакомый, возвращающий болельщиков в прошлое элемент — литера «Т», расположенная на груди оленя.

Мы рады, что у нижегородской команды появился современный знак!» – сообщил исполнительный директор студии дизайна Quberten Михаил Антипин.

Изображение: страница КХЛ VK