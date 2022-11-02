Гусев и Бардаков сыграют за СКА в матче против «Сочи». 16-летний Иван Демидов дебютирует в КХЛ

Теги СКА КХЛ Никита Гусев Захар Бардаков Иван Демидов Хоккей

Стал известен состав СКА на матч против «Сочи».

Игра состоится сегодня, 2 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Никита Гусев проведет первый матч за СКА в этом сезоне. Вчера клуб из Санкт-Петербурга объявил о возвращении 30-летнего нападающего в команду. 

Он сыграет в звене с Михаилом Воробьевым и Дмитрием Яшкиным.

Нападающий Захар Бардаков сыграет впервые с 13 октября.

16-летний нападающий системы СКА Иван Демидов дебютирует в КХЛ.

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