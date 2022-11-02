Гусев и Бардаков сыграют за СКА в матче против «Сочи». 16-летний Иван Демидов дебютирует в КХЛ
Стал известен состав СКА на матч против «Сочи».
Игра состоится сегодня, 2 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Никита Гусев проведет первый матч за СКА в этом сезоне. Вчера клуб из Санкт-Петербурга объявил о возвращении 30-летнего нападающего в команду.
Он сыграет в звене с Михаилом Воробьевым и Дмитрием Яшкиным.
Нападающий Захар Бардаков сыграет впервые с 13 октября.
16-летний нападающий системы СКА Иван Демидов дебютирует в КХЛ.
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