Гусев и Бардаков сыграют за СКА в матче против «Сочи». 16-летний Иван Демидов дебютирует в КХЛ

Стал известен состав на матч против «Сочи».

Игра состоится сегодня, 2 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

проведет первый матч за СКА в этом сезоне. Вчера клуб из Санкт-Петербурга объявил о возвращении 30-летнего нападающего в команду.

Он сыграет в звене с Михаилом Воробьевым и Дмитрием Яшкиным.

Нападающий Захар Бардаков сыграет впервые с 13 октября.

16-летний нападающий системы СКА Иван Демидов дебютирует в .