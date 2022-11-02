Юдин о Гусеве: «Писали про «Локомотив», еще кого-то – выдумки. Зачем ему другие команды, если он знает, как здорово в СКА?»

высказался касательно возвращения в СКА.

«Конечно, это шикарная новость, как может быть иначе?! В СКА вернулся лучший хоккеист клуба последних лет! Я с лета ждал новости о подписании Гусева. Даже не сомневался, что он в итоге окажется в Петербурге.

В прессе писали про «Локомотив», еще кого-то – все это были выдумки. Зачем Гусеву другие команды, если он знает, как здорово в СКА? Да еще и команда выносит всю в одну калитку.

Как встроить Гусева в состав? Такого мастерюгу не надо никуда встраивать – он сам легко впишется в любое звено. Сергей Наильевич Гимаев не зря называл Гусева, как и Мозякина – мастерюга. С таким определением я полностью согласен. Он выйдет в большинстве и замучает любого соперника. Либо сам забьет, либо Яшкину с Хайруллиным поможет.

В равных составах у него все тоже будет отлично – уверен. Только положительные эмоции от возвращения Гусева в СКА!» – сказал бывший защитник и тренер СКА.